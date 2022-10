Buongiorno dalla Borsa 28 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 32.033,28 punti; al contrario, ilè crollato dell'1,88%, scendendo fino a 11.191,63 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,88%, archiviando la giornata a 27.105,2 punti.porta a casa un calo dello 0,63%, con chiusura a 10.750,1 punti., che fanno un passo indietro. Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,74%; scivola, con un netto svantaggio dello 0,74%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,48%.Il settore, con il suo -2,72%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.Annunciati in Spagna, pari a 0,2%, e, che si attesta su 7,3%. In Germania stamattina i mercati sono in attesa del PIL. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo sempre della Germania, in previsione sempre questo pomeriggio.