Buongiorno dalla Borsa 2 gennaio 2023 - [video]

Oggi chiuse le Borse cinesi, Tokyo, Wall Street e Londra.Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,22%; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 10.939,76 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,58%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,81%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,29% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,30%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI manifatturiero. Si attende dalla Germania la diffusione del Tasso di Disoccupazione, previsto ancora domani. Ancora in Germania sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.