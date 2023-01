Buongiorno dalla Borsa 10 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

, che termina con un calo dello 0,34% sul; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 11.108,45 punti.lievita dello 0,78% e archivia la seduta a 26.175,6 punti.allunga timidamente il passo dello 0,49% e chiude a 11.506,8 punti., che fanno un passo indietro. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,35%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Il settore, con il suo -1,18%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,76%.In Francia, il valore della Produzione industriale è 2%. È previsto domani dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. È previsto giovedì dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo.