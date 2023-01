Buongiorno dalla Borsa 19 gennaio 2023 - [video]

Nasdaq 100

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell'1,81%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 11.410,29 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,44%, archiviando la giornata a 26.405,2 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,87%, terminando la sessione a 11.913,3 punti., che fanno un passo indietro. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,42%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,48%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,47%.Il settore, con il suo -1,41%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove verso il basso, con una flessione del 2,85%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e delle Scorte di Petrolio. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito.