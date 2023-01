Buongiorno dalla Borsa 23 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,00%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 11.619,03 punti.Oggi in Cina le contrattazioni sono chiuse in occasione del Capodanno cinese.lievita dell'1,33% e archivia la seduta a 26.906 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,73%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,26%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,43%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,89% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,98%.Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa del PMI composito. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto mercoledì. Sempre mercoledì è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Giovedì, ancora negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PIL.