Buongiorno dalla Borsa 24 gennaio 2023 - [video]

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,76% sul; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 11.872,54 punti.lievita dell'1,46% e archivia la seduta a 27.299,2 punti, mentre in Cina la borsa è ancora chiusa per il Capodanno cinese.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,21%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,24%.Apprezzabile rialzo (+0,59%) a Milano per il comparto. Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PMI composito. In Germania domani i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Sempre negli Stati Uniti giovedì i mercati sono in attesa del PIL.