Buongiorno dalla Borsa 25 gennaio 2023 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,31% a 33.733,96 punti; al contrario, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 11.846,64 punti.riporta un guadagno dello 0,35%, terminando a 27.395 punti, mentre il mercato in Cina è ancora chiuso per il capodanno cinese., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,22%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,85% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,34%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PIL, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice IFO. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.