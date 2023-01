Buongiorno dalla Borsa 30 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.978,08 punti; al contrario, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 27.433,4 punti.amplia la performance positiva dello 0,98% e chiude a 12.097,8 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,40%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sottotonoche mostra una limatura dello 0,49%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,84%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,19%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 5,8%. Si attende stamattina dalla Germania la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. In Italia sempre stamattina i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione.