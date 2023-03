Buongiorno dalla Borsa 30 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 1.00%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 12 846.03 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0.36% e archivia la seduta a 27 782.9 punti.allunga timidamente il passo dello 0.53% e chiude a 11 641.5 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0.89%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0.27%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0.69%.Apprezzabile rialzo (+1.49%) a Milano per il comparto. Scambia in profit, che lievita del 3.65%. Annunciati in Spagna, pari a 3.3%, e, che si attesta su -0.3%.Questo pomeriggio, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione dell'Italia, in previsione sempre stamattina.