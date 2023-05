Buongiorno dalla Borsa 3 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilè in calo (-1,08%) e si attesta su 33.684,53 punti in chiusura; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 13.113,66 punti.Oggi chiuse per festività la borsa di Tokyo (Constitution Day) e Shenzhen (Labor Day)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto;avanza dello 0,34%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,83% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,30% sui valori precedenti.Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione del Tasso della Disoccupazione. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Occupati ADP, che del PMI composito.