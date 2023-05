Decreto PA senza organico aggiuntivo possibile fallimento del Pnrr nelle scuole

"Da un decreto legge finalizzato anell'organizzazione e nell'esecuzione del PNRR, ci saremmo aspettati - e avremmo voluto - unper la scuola". E' quanto afferma, Presidente del sindacato della scuola"È una cosa fondamentale, mattina e pomeriggio, - sottolinea il sindacalista - e per poter fare attività die attività di"."Perle scuole devono rimanere aperte - ribadisce il Presidente An8ef - ma per farlo hanno bisogno di un organico aggiuntivo - personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi e DSGA che verifichino i progetti - unnella normale attività curriculare"."Non è un'esigenza, non è un capriccio,", conclude Pacifico.