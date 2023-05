Buongiorno dalla Borsa 24 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

beni industriali

Leonardo

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,69%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,28%, terminando la seduta a 13.672,54 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,89%, termina le contrattazioni a 30.682,7 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,81%, archiviando la giornata a 10.923,7 punti., che fanno un passo indietro.scende dello 0,87%; sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,00%; calo deciso per, che segna un -1,05%.Il settore, con il suo -1,44%, si attesta come peggiore del mercato. Composto ribasso per, in flessione del 4,22% sui valori precedenti.Nel Regno Unito, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 8,7%. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice IFO. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. È previsto domani dalla Germania l'annuncio del PIL.