Buongiorno dalla Borsa 19 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

DiaSorin

, che termina con un calo dello 0,32% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 15.083,92 punti. Oggi la Borsa di New York rimarrà chiusa per festività.Seduta in calo per, che retrocede dello 1,00% e chiude a 33.370,4 punti.porta a casa un calo dello 0,31%, con chiusura a 11.271,7 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,44%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,39%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,47%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,11%. Scambia in profit, che lievita dell'1,48%.È previsto giovedì dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Mercoledì, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Venerdì è in programma il dato sul PIL della Spagna.