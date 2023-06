Buongiorno dalla Borsa 27 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

, riportando una variazione pari a -0,04% sul; al contrario, chiude in retromarcia il, che scivola a 14.689,02 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,49% e archivia la seduta a 32.538,3 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,97%, terminando la sessione a 10.978,1 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,50%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,50%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,62%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,07% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,56%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori, di Vendita di Case Nuove e degli Ordini beni durevoli. Domani, in Spagna, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.