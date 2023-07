Buongiorno dalla Borsa 14 luglio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

, riportando una variazione pari a +0,14% sul; al contrario, balzo del, che archivia la giornata a 15.571,98 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 32.391,3 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,15%, archiviando la seduta a 11.078,5 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,07%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,01%; poco mosso, che mostra un +0,18%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,64% sul precedente. Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,70%.È previsto lunedì dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Martedì, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.