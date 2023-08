Buongiorno dalla Borsa 4 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

WIIT

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.215,89 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 15.353,54 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,1%, archiviando la seduta a 32.192,8 punti.amplia la performance positiva dello 0,71% e chiude a 11.242,4 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia.è stabile, riportando un moderato -0,09%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,21%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,1%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,18%. Sottotono, che passa di mano con un calo del 2,18%.In Francia, il valore della Produzione industriale è -0,9%. Stamattina l'agenda dell'Unione Europea prevede la pubblicazione delle Vendite al Dettaglio, e si attende dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulla Variazione occupati degli Stati Uniti.