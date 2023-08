Buongiorno dalla Borsa 9 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 35.314,49 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 15.273,05 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,53% e archivia la seduta a 32.204,3 punti.porta a casa un calo dello 0,60%, con chiusura a 11.031,9 punti., al pari delle principali Borse Europee che trattano in positivo. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,92%; in luce, con un ampio progresso dello 0,74%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,17%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,17% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,13%.Annunciati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a -0,3%. Si attende domani dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.