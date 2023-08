Buongiorno dalla Borsa 22 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

, riportando una variazione pari a -0,11% sul; al contrario, in forte aumento il, che con il suo +1,65% termina a quota 14.936,69 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,92%, terminando la sessione a 31.856,7 punti.riporta un guadagno dello 0,53%, terminando a 10.374,7 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.avanza dello 0,77%; resta vicino alla parità(+0,18%); composta, che cresce di un modesto +0,61%.Apprezzabile rialzo (+1,70%) a Milano per il comparto. Scambia in profit, che lievita dell'1,84%.È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio, di Vendita di Case Nuove e del PMI composito. Giovedì, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.