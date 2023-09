Buongiorno dalla Borsa 15 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

BPER

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,96%, a 34.907,11 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 15.473,89 punti.amplia la performance positiva dell'1,10% e chiude a 33.533,1 punti.segna un mediocre calo dello 0,44%, terminando gli scambi a 10.152,9 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,95%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,81%; in luce, con un ampio progresso dell'1,24%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,14% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,61%.Annunciati i Prezzi al Consumo della Francia, pari a 4,9%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. I mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.