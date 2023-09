Buongiorno dalla Borsa 27 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Hera

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,14%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 14.545,83 punti, ritracciando dell'1,51%.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 32.371,9 punti.riporta un guadagno dello 0,50%, terminando a 10.110,3 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Il settore, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato. Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dell'1,34%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e degli Ordini beni durevoli. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto sempre stamattina. È previsto domani nel pomeriggio dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo.