Buongiorno dalla Borsa 5 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

BPER

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,39%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,45%.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,8%), archiviando le contrattazioni a 31.075,4 punti mentre la Borsa cinese è ancora chiusa per festività.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Resta vicino alla parità(+0,04%); senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta, che tiene la parità.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,80% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,30%.Annunciata la Produzione industriale della Francia, pari a -0,3%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio dell'Italia, in previsione domani. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione.