Buongiorno dalla Borsa 6 ottobre 2023 - [video]

, con ilche si attesta a 33.119,57 punti; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 14.723,22 punti.segna un mediocre calo dello 0,26%, terminando gli scambi a 30.994,7 punti mentre il mercato azionario in Cina è chiuso per la Festa Nazionale., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,41%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,19%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,69% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,69%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati. In Italia sempre stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. Lunedì, in Germania, sarà pubblicata la Produzione industriale.