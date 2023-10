Buongiorno dalla Borsa 9 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,87%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 14.973,24 punti.Oggi chiusa la Borsa di Tokyo, mentre non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,01%, archiviando la seduta a 10.110,5 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%; piatta, che tiene la parità; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -3,80%. In forte ribasso, che mostra un -5,85%.In Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a -0,2%. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Italia, in previsione domani. Mercoledì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania. Ancora mercoledì, negli Stati Uniti, saranno pubblicati i Prezzi alla Produzione.