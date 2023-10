Buongiorno dalla Borsa 13 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

utility

algoWatt

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,51%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 15.184,1 punti.porta a casa un calo dello 0,55%, con chiusura a 32.316 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,00%, termina le contrattazioni a 10.066,5 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,09%; poco mosso, che mostra un -0,01%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,74% sul precedente. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,34%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,5%, e, dove il valore è 4,9%. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti.