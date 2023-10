Il punto sulle commodities 16 ottobre 2023 - [video]

petrolio

Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 5,93%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 89,39, mentre il primo supporto è stimato a 84,87. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato la settimana in rialzo del 3,63%. Il quadro di medio periodo delribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 2,296.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva del 44,56%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 59,23, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 46,98. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 71,48.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'1,85%. L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 587,23 e primo supporto individuato a 564,16. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.Modesto guadagno per ilche, a fine settimana, avanza di poco a +0,28%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 496,91. Possibile una discesa fino al bottom 488,4. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Settimana vivace per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,42%. La tendenza di medio periodo dellasi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1.295,25 prima e 1.330 dopo.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 5,53%. Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.957,13. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.