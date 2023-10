Buongiorno dalla Borsa 17 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,93%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 15.172,73 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,2%, terminando la sessione a 32.040,3 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,16%, archiviando la seduta a 9.941 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Poco mosso, che mostra un +0,16%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,29%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,19%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +3,30% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,28%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio e della Produzione industriale. È previsto ancora stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo.