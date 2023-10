Buongiorno dalla Borsa 18 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.997,65 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 15.122,01 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,01%, archiviando la seduta a 32.042,3 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,21%, termina le contrattazioni a 9.820,3 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.è stabile, riportando un moderato -0,14%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,21%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,09%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,37% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,86%.Pubblicato, pari a 6,7%, e, pari a 1,3%. Stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.