Buongiorno dalla Borsa 19 ottobre 2023 - [video]

, con ilche lascia sul parterre lo 0,98%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 14.909,26 punti, ritracciando dell'1,41%.In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,91% e archivia la seduta a 31.430,6 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,49% e chiude a 9.670 punti., che fanno un passo indietro. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,24%; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,97%; calo deciso per, che segna un -0,96%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,16%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,69% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre del Regno Unito, in previsione martedì.