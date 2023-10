Buongiorno dalla Borsa 20 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,75% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 14.783,13 punti.porta a casa un calo dello 0,54%, con chiusura a 31.259,4 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,93% e chiude a 9.565,4 punti., in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%; soffre, che evidenzia una perdita dell'1,33%.Il settore, con il suo -2,46%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,56% sui valori precedenti.Distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,9%. Si attende martedì dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del Tasso di Disoccupazione. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, previsto sempre martedì.