Il punto sulle commodities 23 ottobre 2023 - [video]

Composto rialzo per l', che archivia la settimana con un guadagno dello 0,65%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 90,17, mentre il supporto più immediato si intravede a 86,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,59%. La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -8,67%. L'andamento di breve periodo delmostra una tendenza moderatamente positiva con prima resistenza a quota 51,23. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 53,34.Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale dello 0,78%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 594,95, mentre il primo supporto è stimato a 571,95. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.Piccolo spunto rialzista per il, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 503,95, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 487,65. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 520,25.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo dell'1,58%. Il grafico attuale dellaevidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 1.286,92. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista.Grande settimana per l', che mette a segno un rialzo del 2,51%, rispetto ai valori precedenti. Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2.001,85. Possibile una discesa fino al bottom 1.940,57. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.