Buongiorno dalla Borsa 25 ottobre 2023 - [video]

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,62%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,97% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.conclude in progresso dello 0,67%, archiviando la sessione a 31.269,9 punti.riporta un guadagno dello 0,53%, terminando a 9.533,8 punti., che fanno un passo indietro. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; pensosa, con un calo frazionale dello 0,29%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,95%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,59%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che di Vendita di Case Nuove. Sempre stamattina saranno diffusi il dato sull'Indice IFO dalla Germania, e il M3 dall'Unione Europea.