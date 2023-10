Buongiorno dalla Borsa 30 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,12%; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 14.180,42 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,95%, termina le contrattazioni a 30.697 punti. Ottima performance per(+1,61%), che archivia la giornata a 9.928 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,49%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,36%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,54% sul precedente. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,73%.In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 3,5%. I mercati sono in attesa del PIL della Germania, in previsione stamattina. Sempre questo pomeriggio, sempre in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Si attende ancora dalla Germania la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.