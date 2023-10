Buongiorno dalla Borsa 31 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Alerion Clean Power

, con ilin rialzo dell'1,58%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,09%.riporta un guadagno dello 0,53%, terminando a 30.858,8 punti.porta a casa un calo dello 0,65%, con chiusura a 9.863,8 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; guadagno moderato per, che avanza dello 0,26%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,98% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene del 2,84%.Pubblicato, pari a 4%, e, pari a -0,8%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che del PIL.