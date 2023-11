Buongiorno dalla Borsa 3 novembre 2023 - [video]

Dow Jones

il(+1,7%), che raggiunge i 33.839,08 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,74% termina a quota 14.919,54 punti.Oggi a Tokyo le contrattazioni sono chiuse in occasione della Giornata della Cultura.guadagna bene e porta a casa un +1,33%, terminando la sessione a 9.864,4 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,31%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,24%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,16% sul precedente. Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,41%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Francia, pari a -0,5%. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa del PMI servizi degli Stati Uniti, in previsione ancora questo pomeriggio.