Buongiorno dalla Borsa 7 novembre 2023 - [video]

, riportando una variazione pari a +0,1% sul; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 15.154,93 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,34%, archiviando la giornata a 32.271,8 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,15%, archiviando la seduta a 10.056,5 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Resta vicino alla parità(-0,19%); senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta, che tiene la parità.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,96% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 2,76%.Pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a -1,4%. Si attende domani dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. Ancora domani, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.