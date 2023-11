1 minuto in Borsa 9 novembre 2023 - [video]

FTSE MIB

media

materie prime

Euro / Dollaro USA

per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità.In buona evidenza a Milano il comparto(+3,10%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -0,49%.Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,07.Tra glirilevanti, in Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a -0,2%. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia del PIL, che della Produzione industriale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.