Buongiorno dalla Borsa 10 novembre 2023 - [video]

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,65%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 15.187,9 punti, ritracciando dello 0,82%.segna un mediocre calo dello 0,24%, terminando gli scambi a 32.568,1 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,53% e archivia la seduta a 9.978,5 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, che cede lo 0,31%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,50%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,50%.Il settore, con il suo -2,09%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,78% sui valori precedenti.Pubblicati in, pari a 0%, e, che si attesta su 0%. Stamattina, in Italia, sarà pubblicata la Produzione industriale. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.