Marcello Pacifico, mobilitazione contro i danni della Buona Scuola

E' sciopero ancora una volta per il personale della scuola.ha deciso, insieme agli altri sindacati di base,eddi rinnovare la, oramai nota come legge 107 del 13 luglio 2015, "perché dopo alcuni mesi abbiamo avuto conferma che, anzi li aggrava".Secondo il presidente Pacifico questa legge "per quel che attiene alla precarietà, creando precari di serie A e precari di serie B, introduce la chiamata diretta ma non solo, aggrava anche la situazione delperché discrimina ildal".Pacifico informa che questa legge non risolve neanche il problema dell'alternanza scuola-lavoro, tantomeno quello con la collegata Buona Università. Infatti, sostiene il presidente, che non ci sia stato un aumento degli iscritti presso le nostre università ma, di fatto invece, sia aumentato il divario tra coloro che né studiano né lavorano, i cosiddetti, rispetto agli anni precedenti."Per tutti questi motivi – si avvia alla conclusione- ci ritroveremo aper questo".Data ben pensata quella del 13 novembre perché proprio ile secondo il giovane sindacato "soltanto con alcune proposte emendative nella Legge di Stabilità si può porre un argine ai danni che questa Buona Scuola fino ad oggi ha portato nella scuola ma che ben presto porterà anche a studenti e famiglie".