Buongiorno dalla Borsa 4 dicembre 2020 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,29% a 29.969,52 punti; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 12.467,13 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,22% e archivia la seduta a 26.751,2 punti.riporta un guadagno dello 0,40%, terminando a 14.026,7 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,50%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,49% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,56%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati. Sempre stamattina, in Italia l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio. Lunedì, in Germania l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale.