1 minuto in Borsa 7 settembre 2021 - [video]

, che fanno un passo indietro.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,90% sul precedente. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto(-1,19%).Lieve peggioramento dello, che sale a +107 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati,, pari a 26,5 punti.con valore pari a 2,2%. Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani. In Giappone sempre domani i mercati sono in attesa del PIL.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 15.633,25 punti.