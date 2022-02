Precariato, dopo le modifiche al Milleproroghe ora Anief chiede il doppio canale di reclutamento

Ilnon permette di sanare le. Lo ribadisce, Presidente del sindacato della scuola, ribadendo le sue proposte."Sul reclutamento è evidente che lecon il decreto Milleproroghe", afferma il sindacalista riconoscendo che "certamente, permetteranno l, ma soltanto se si adotterà un, anche rispetto alla prova, e questa provanelle nostre scuole"."Poi, serve un sistema che porti, attraverso il, all': il 50 per cento dalle graduatorie di merito il 50 per cento dalle graduatorie per le supplenze senza limiti e senza vincoli, per poter finalmente dar merito a quei precari che devono essere rispettati anche con il contratto, con unaa livello giuridico ed a livello economico".