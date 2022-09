Buongiorno dalla Borsa 8 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilin aumento dell'1,40%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 12.259,39 punti.Ottima performance per(+2,31%), che archivia la giornata a 28.065,3 punti.allunga timidamente il passo dello 0,42% e chiude a 11.849,1 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,30%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,56%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,02% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,37% sui valori precedenti.Pubblicato il. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che delle Scorte di Petrolio. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Cina.