Buongiorno dalla Borsa 3 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca Generali

A New York, forte calo del(-1,71%), che ha toccato 28.725,51 punti; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 10.971,22 punti.Oggi la Borsa cinese è chiusa per festività (National Day).lievita dell'1,07% e archivia la seduta a 26.215,8 punti.. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Pesante, che segna una discesa di ben -1,54 punti percentuali; seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,92%; vendite su, che registra un ribasso dell'1,42%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,94%. Rosso per, che sta segnando un calo del 6,85%.Pubblicati in, pari a 50,8 punti, e, che si attesta su 8 punti. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI manifatturiero.