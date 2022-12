Buongiorno dalla Borsa 16 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Gas Plus

, con ilche lascia sul terreno il 2,25%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 11.345,22 punti, in netto calo del 3,37%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,87% e termina gli scambi a 27.527,1 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 11.295 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; pensosa, con un calo frazionale dello 0,30%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,23% sul precedente. Bene, con un rialzo del 3,10%.Annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,4%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina.