Buongiorno dalla Borsa 4 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.136,37 punti; al contrario, chiude in retromarcia il, che scivola a 10.862,64 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,45% e chiude a 25.716,9 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,2%, archiviando la seduta a 11.095,4 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. In luce, con un ampio progresso dello 0,91%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,06%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,93%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,58% sul precedente. Si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,65%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Francia, pari a 5,9%. In Giappone, pubblicato il PMI manifatturiero, pari a 48,9 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio dell'ISM manifatturiero.