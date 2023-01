Buongiorno dalla Borsa 18 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,14%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 11.557,19 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,5%), archiviando le contrattazioni a 26.791,1 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 11.810,7 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio, che negozia con un +0,15%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,18% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 3,18%.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 10,5%. In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a -8,3%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.