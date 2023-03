Mobilità, al via le domande per il personale scolastico con la consulenza di Anief

"SullaAnief ha attivato una campagna di informazione. Una campagna di apertura straordinaria degli sportelli e delle consulenze per la compilazione di queste domande che siamo riusciti a far fare a tutto il personale assunto nelle more della definizione del PNRR dell'accordo con l'Europa anche l'hanno scorso". Lo ha spiegato il segretario nazionale di"Una cosa molto importante – ha aggiunto –. È un'iniziativa nata dalla determinazione di Anief di lottare contro i vincoli e quindi questo ci permette ora di poter far fare laa tutti quanti. Rimangono purtroppo esclusi quelli che hanno un"."Anief metterà a disposizione la propria struttura per ladi queste domande. È importante seguire il seminario informativo che si terrà venerdì 3 marzo alle ore 17 dove parleremo di chi può presentare le domande e di come compilare questa domanda. Mentre dalla settimana successiva organizzeremo delle assemblee per poter discutere insieme il tema della domanda di mobilità e fornire la consulenze richiesta", ha concluso Pacifico.