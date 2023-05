Anief chiede organico aggiuntivo per l'amministrazione scolastica

"Ho detto chiaramente a tutti i deputati e ai parlamentari cheil tema di unper il funzionamento della pubblica amministrazione scolastica". E' quanto afferma, Presidente dle sindacato, parlando del decreto PNRR."Lo abbiamo chiamato, ovvero organico aggiuntivo - spiega il sindacalista - e. Tutti sanno che, per svolgere le, richiesti al personale docente, oltre a docenti in più, ci vuole delche possa aprire le scuole e vigilare fuori dalle aule, permettendo così la realizzazione anche dal punto amministrativo di questi progetti"."In altre parole - afferma il Presidente dell'Anief - questo organico èe che abbiamo investito per realizzare tutti gli obiettivi del PNRR"., oltre alle economie che abbiamo individuato,, per poter migliorare gli apprendimenti dei nostri studenti e la qualità della nostra scuola", conclude Pacifico.