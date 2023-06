Dl Salva Infrazioni, Anief chiede modifiche per superare precariato e adeguare Italia a Europa

"Certamente le norme sullae sullasono una prima risposta a quello che ci chiede l'Europa. Ora però dobbiamo ricordarci che parliamo di una procedura specifica dila 4231, che è stata attivata dalla Commissione Europea nel 2014 e che negli ultimi tre anni grazie alle iniziative di Anief in Parlamento Europeo e al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa haportata addirittura delle lettere di messa in mora e a richieste di parere motivato". Così il presidente di Anief,, nel commentare l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del"Comec'è però ancora molto da fare – ha aggiunto –. La procedura chiede allo Stato italiano due cose molto chiare e in maniera molto netta: l'introduzione di misure per prevenire l'e di non trattare in maniera sfavorevole il lavoratore unrispetto a uno di ruolo"."Nellao si parla delle future di costruzioni di carriera, si parla di assegnare la carta docente ai supplenti annuali ma non si parla di una specificada dare ai precari per l'abuso dei contratti a termine, non si parla di unada garantire, non si parla di unche porti a coprire le emissioni di ruolo al di là dei tanti concorsi riservati che sono stati banditi attraverso un doppio canale", ha sottolineato Pacifico."Sono tuttequindi che faremo income Anief – ha concluso il sindacalista –. noi siamo fiduciosi che questa volta la politica ci ascolterà perché l'Europa ormai ha avuto troppa pazienza e vuole delle risposte concrete"