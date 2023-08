NaDef, Anief chiede 1mld per la scuola e 4,5mld per indennità di vacanza contrattuale

, la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, che certamente è un documento importante per, il disegno di legge che sarà presentato alle Camere nel mese di ottobre". E' quanto afferma, Presidente del sindacato della scuola"Per laservono certamente, afferma il sindacalista, ricordando che "è stata pagata solo per l'1,5% nel 2022 e poi sarà dato un assegno una tantum per l'1,5% per il 2023. Questo significa che gli stipendi dei dipendenti pubblici, nelle more del rinnovo del contratto, hanno avuto"."La prima cosa su cui bisogna operare ècome la legge prevede e poiperché servono 300 milioni pere servono altri milioni per poternon vigilati dal MUR e per poter"."Questo significa anche, cercare di aumentare l'indennità, non più di mancanza contrattuale, mache è uno degli argomenti principe della lotta per la continuità didattica. E poi, bisogna cominciare a parlare die trovare quei miliardi per. Chi ha fatto formazione universitaria ha diritto a un assegno a riconoscimento gratuito dei riscatti degli anni di lavoro", conclude il Presidente di Anief.